Das Hin und Her hat offenbar ein Ende: Der Vater von Meghan Markle wird nicht bei der royalen Hochzeit mit Prinz Harry dabei sein. Das ließ die Braut am Donnerstag in einer Stellungnahme über den Kensington-Palast mitteilen.

Ihr Vater habe ihr immer am Herzen gelegen und sie hoffe, „dass ihm der Raum gegeben werden kann, den er braucht, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren“, zitiert der Palast Markle via Twitter. Sie bedanke sich für die zahlreichen Genesungswünsche.

Thomas Markle soll vor wenigen Tagen einen Herzinfarkt erlitten haben. Vor der Stellungnahme seiner Tochter war unklar gewesen, ob er zur Hochzeit kommt.

Die ganze Welt schaut am Sonnabend nach Großbritannien. Die Insel putzt sich seit Tagen heraus für die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry.

Am Montag hatte er zunächst erklärt, er woll nicht nach Windsor reisen, weil er seiner Tochter und der königlichen Familie nicht peinlich sein wolle. Nur einen Tag später ließ er die Öffentlichkeit wissen, dass er doch noch nicht final abgesagt hätte. Dem Hin und Her folgt nun mit Meghans Stellungnahme die endgültige Gewissheit, dass ihr Vater sie nicht zum Altar führen wird.

Offen bleibt, wer diese wichtige Rolle des Brautvaters stattdessen übernehmen soll. Britische Medien spekulierten bereits seit Tagen drüber. Bei den Buchmachern laufen bereits die Wetten. Thomas Markle schlug den Berichten zufolge seine Ex-Frau Doria Ragland vor. Sie ist auch bei den Buchmachern die Favoritin, gefolgt von Meghans zukünftigen Schwiegervater und Thronfolger Prinz Charles.

