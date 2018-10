London

Die Nachricht vom Nachwuchs, den Herzogin Kate und Prinz Harry erwarten, war erst wenige Stunden alt, da konnten Briten bereits auf den Namen des royalen Babys wetten. Dabei haben die Buchmacher einige klare Favoriten und deutliche Außenseiter.

Demnach ist bei den Jungen-Namen Alexander mit einer Quote von 2:1 klarer Favorit beim britischen Buchmacher „Fitzdares“, gefolgt von Arthur (Quote von 3:1) sowie Philip und Albert (jeweils 6:1), berichtet der „Evening Standard“. Wird es ein Mädchen, liegt Alice vorne: Bei zwei Pfund Einsatz würden fünf Pfund ausgezahlt. Überschaubare Gewinne gibt es auch, wenn man auf Victoria und Mary als Name des Babys von Meghan und Harry wettet – die Quote liegt jeweils bei 4:1.

Deutlich größere Gewinne gäbe es, wenn man auf James (Quote von 50:1) oder Thomas (100:1) wettet. Bei den Mädchennamen liegt Diana mit einer Quote von 50:1 ziemlich abgeschlagen, berichtet der „Evening Standard“.

Auch die Australier diskutieren den Namen von Meghans Baby

Klar, dass die Namens-Frage auch auf der Australien-Reise des royalen Paares viel diskutiert wurde: Der Schülerin Tara Keogh gelang es am Dienstag vor dem Opernhaus sogar, Meghan persönlich einen Vorschlag zu unterbreiten. „Ich habe ihr gesagt, dass sie das Baby Tara nennen soll – so wie ich“, berichtet die 15-Jährige hinterher. „Sie hat mir gesagt, dass sie darüber nachdenken wird.“

Andere meinen, dass es doch ganz gut passen würde, wenn das Kind zur Erinnerung an die jetzige Reise einen typisch australischen Namen bekäme – Kevin, wenn es ein Junge wird, Kylie für ein Mädchen. Die künftigen Eltern schweigen sich vernünftigerweise aus. Von ihnen bekommt man dazu in formvollendeter britischer Höflichkeit nur „Vielen Dank“ zu hören. Und: „Schön, dass Sie gekommen sind.“ Nur soviel: Die Buchmacher erwarten, dass es eher ein klassischer Name wird.

