Meghan Markle erobert die Herzen der Briten

In Markles Nähe waren beim Kirchgang Prinz William und Kate (beide 35) zu sehen. Kate, die im Frühjahr ihr drittes Kind erwartet, trug einen Mantel mit Schottenkaromuster. Darunter zeichnete sich klar ihr Babybauch ab. Die 91-jährige Queen erschien ganz in Orange gekleidet.

Zahlreiche Royals besuchten den Gottesdienst, darunter auch Prinz Philip (96) und Thronfolger Prinz Charles (69) mit seiner Camilla (70). Für Amüsement unter den Royals sorgte Charles' Bruder Prinz Andrew (57), der einen weggewehten Hut einfangen musste.

Royals im Rudel: Prinz Charles, Königin Elizabeth II und Prinz Philip (vorn, v.l.). Dahinter (v.l.) Camilla, Herzogin von Cornwall, Kate, Herzogin von Cambridge, Prinz William, Meghan Markle mit ihrem Verlobten Prinz Harry. Die königliche Familie wartet nach dem Gottesdienst auf den Wagen, der die Queen abholen soll. Quelle: AP

In einer aufgezeichneten Weihnachtsansprache zollte die Queen ihrem Mann Philip Respekt. Sie sei dankbar für Philips „Unterstützung und einzigartigen Sinn für Humor“. Der Herzog von Edinburgh – so sein offizieller Titel – war vor einigen Monaten in Rente gegangen. Er begleitet Elizabeth nur noch in Ausnahmefällen zu offiziellen Terminen. Im November hatten die beiden ihren 70. Hochzeitstag.

Die Königin hob in ihrer im Fernsehen übertragenen Ansprache auch den starken Zusammenhalt der Menschen nach den Terroranschlägen in Manchester und London hervor. Großbritannien war in diesem Jahr fünf Mal das Ziel solcher Attacken, davon vier Mal in der Hauptstadt. Dabei hatten die Täter 36 Menschen getötet und Hunderte verletzt.