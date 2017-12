Meghan Markle beim Essen mit der Queen

Antrittsbesuch

Es ist eine Premiere: Prinz Harry hat am Mittwoch seine Verlobte zum traditionellen Weihnachtsessen bei der Queen mitbringen dürfen. Harry saß selbst am Steuer, als das Paar vor dem Buckingham-Palast vorfuhr.

London. Nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry war Meghan Markle erstmals beim Weihnachtsessen der britischen Königsfamilie dabei. Die 36-jährige Schauspielerin kam am Mittwoch gemeinsam mit Harry in einem Auto am Buckingham-Palast an. Dort gibt Queen Elizabeth II. traditionell vor Weihnachten ein Essen für ihre Familie, bevor sie über die Feiertage in ihr Anwesen Sandringham in Schottland reist.

Markle und Harry haben im November ihre Verlobung bekannt gegeben. Heiraten wollen sie am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle am Schloss Windsor.

Von dpa/RND