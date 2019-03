Atlanta

Einen solchen Mathe-Professor wünscht sich wohl (fast) jeder: Nathan Alexander vom Morehouse College in Atlanta hat einem jungen Vater in einem schwierigen Moment aus der Patsche geholfen. Weil er für die Zeit des Seminars keinen Babysitter finden konnte, übernahm Alexander kurzerhand das Baby – „Damit Sie gute Notizen machen können“, sagte er laut Beobachtern.

Fotos zeigen Alexander, wie er während seines Vortrags das kleine Mädchen in einem Tragegurt vor seiner Brust hält. Dabei hat er einen Stift in der Hand und blickt auf seine mit Formeln vollgeschriebene Tafel. Das Mädchen in seinem Arm macht einen entspannten Eindruck.

Professor trägt Baby das komplette Seminar hindurch

https://twitter.com/Original_Vaughn/status/1101518388034191363

Der heldenhafte Mathe-Professor hat das Baby laut Beobachtern das komplette Seminar über getragen. Auch, als er danach noch Fragen seiner Studenten beantwortet, hat er das kleine Mädchen im Arm. Da hat es einen Schnuller im Mund und macht einen interessierten Eindruck.

Viele Internet-Nutzer feiern Professor Alexander für seine spontane Aktion. „Ich liebe ihn, obwohl ich ihn gar nicht kenne, schreibt eine Nutzerin. „In diesem Seminar wurden offenbar mehrere Lektionen gelehrt“, meint eine andere.

