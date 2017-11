Massenmörder Manson im Krankenhaus

Sektenführer

Der zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder und Sektenführer Charles Manson ist erneut in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Manson ist mittlerweile 83 Jahre alt. Sein Zustand soll zusehends schlechter werden.

Corcoran. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder Charles Manson ist wieder im Krankenhaus. Über den Gesundheitszustand des 83-jährigen ehemaligen Sektenführers machen die Behörden laut US-Medien keine genauen Angaben. Das Prominentenmagazin „TMZ“ hatte berichtet, Mansons Zustand verschlechtere sich zusehends. Bereits im Januar musste er demnach wegen schwerer Darmblutungen im Krankenhaus behandelt werden.

Zum genauen Gesundheitszustand wurden keine Angaben gemacht

Auch die „Los Angeles Times“ schrieb unter Berufung auf das Büro des Sheriffs im Bezirk Kern County über den Krankenhausaufenthalt. Eine Sprecherin der Gefängnisbehörde Kaliforniens sagte der Zeitung nur, Manson sei noch am Leben, wollte aber zum Schutz der Privatsphäre des Häftlings keine weiter führenden Angaben machen. Manson war „TMZ“ zufolge vor mehreren Tagen in ein Krankenhaus in der Stadt Bakersfield in Kalifornien gebracht worden.

1969 hatte der Sektenführer mit dem eingeritzten Hakenkreuz auf der Stirn mehrere Anhänger zu einer brutalen Mordserie in Los Angeles angestiftet. Zu den insgesamt sieben Opfern zählte die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau von Regisseur Roman Polanski.