Bad Segeberg

Die kleine blaue Tigerkatze war die Eintrittskarte für das Klassenzimmer. Nur wer einen Impfschutz gegen Masern vorweisen konnte, erhielt den Katzenstempel und durfte die Dahlmannschule in Bad Segeberg ( Schleswig-Holstein) betreten. Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamts kontrollierten die Gymnasiasten am Montag auf dem Weg zum Unterricht. Am Freitag war ein Masenfall an der Schule bekannt geworden, das Gymnasium evakuiert und geschlossen.

Kurz nach 7 Uhr kamen die ersten Schüler auf das Gelände des Gymnasiums am Bad Segeberger Marktplatz. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Schulleitung um Konrektor Thorsten Glaser alles für einen möglichst reibungslosen Start in den Schultag vorbereitet.

Schüler an Masern erkrankt

An zwei Zugängen saßen insgesamt zehn Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamts, um grüppchenweise die Impfausweise der Schüler zu begutachten. Die Jahrgänge 5 bis 9 gelangten durch die Pausenhalle in die Schule, die Oberstufen-Jahrgänge 10 bis 12 durch den Altbau. Unmittelbar vor Beginn der ersten Schulstunde um 7.45 Uhr entwickelte sich ein Stau, der kurz nach 8 Uhr weitgehend abgearbeitet war.

Konrektor Glaser war mit der Abwicklung des Einlasses sehr zufrieden. „Wir sind hier ja quasi der sicherste Ort in Schleswig-Holstein“, sagte er. Die Lehrer hatten am Freitag, als die Erkrankung eines Schülers mit Masern bekanntgeworden war, beim Gesundheitsamt einen Schnelltest absolviert. Nur wer Antikörper im Blut hat, durfte zum Unterricht erscheinen.

An der Theodor-Storm-Schule, an der ebenfalls eine Masern-Erkrankung aufgetreten ist, wird die Impfpass-Prozedur am Dienstag vorgenommen. Das dortige Kind hatte die Symptome mit Verzögerung gezeigt.

Von Michael Stamp/RND