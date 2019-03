Großenhain

Mit einer Axt hat ein Mann im Landkreis Meißen in Sachsen die Frontscheibe eines Streifenwagens zerstört und anschließend Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht. Nach der Attacke auf das Auto hatten die Beamten in Großenhain am Samstag die Verfolgung des Mannes aufgenommen, als dieser plötzlich eine Gasdruckpistole zog, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Beamten konnten den Mann überwältigen. Er stand demnach unter dem Einfluss von Drogen und war betrunken. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von RND/dpa