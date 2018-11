Verden

Wegen Sodomie ermittelt die Polizei im bayerischen Verden (Landkreis Landshut) gegen einen bislang unbekannten Mann, der sexuelle Handlungen an einem Schaf vorgenommen hat. Das Tier erlitt schwerste Verletzungen und musste notgeschlachtet werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Am Samstagmorgen um kurz nach 5 Uhr kam der Schafzüchter demnach auf die Weide, um seine Tiere zu füttern. In der Futterscheune entdeckte er den Mann, der laut Polizei „in eindeutiger Stellung“ hinter einem der Schwarzkopfschafe kniete. Als der Unbekannte den Landwirt sah, flüchtete er und rannte dabei in einen Elektrozaun, konnte aber entkommen. In der Scheune ließ der Mann eine Socke und einen Kopfhörer zurück, die nun kriminaltechnisch untersucht werden.

Eine alarmierte Tierärztin stellte bei dem Schaf schwere Verletzungen im Genitalbereich fest, die laut Polizei eindeutig auf sodomistische Handlungen hinweise. Das Tier musste notgeschlachtet werden.

