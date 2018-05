Stadtoldendorf

Bei einem Unfall im Freizeitpark Mammutpark in Stadtoldendorf im Landkreis Holzminden ist ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Bereits am Freitagnachmittag seien vier Männer im Alter zwischen 19 und 43 Jahren mit einem Geländewagen auf der Geländestrecke des Parks unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der Wagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte vier Meter in die Tiefe. Dabei wurde der 41 Jahre alte Beifahrer tödlich verletzt. Die übrigen Männer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer soll angetrunken gewesen sein.

Von RND/dpa