Magdeburg

In Magdeburg hat ein Mann aus seiner Wohnung heraus mit Pfeil und Bogen auf geparkte Autos geschossen. Zwei Autos habe er getroffen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Magdeburg am Montagmorgen mitteilte. Zeugen hatte am späten Sonntagabend die Polizei über den Vorfall informiert.

Bei Eintreffen der Beamten habe der Mann gedroht, auch auf sie zu schießen, sollten sie versuchen die Wohnung zu betreten. Ein Spezialeinsatzkommando habe dann die Wohnung am Schellheimerplatz im Stadtteil Stadtfeld gestürmt und den Mann in Gewahrsam genommen. Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von RND/LVZ