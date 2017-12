Auch die Polizei (Symbolbild) konnte die Verwüstung der Wohnung nicht verhindern.

© dpa

Verwandten-Besuch

Mann rastet völlig aus und zerstört Wohnung

Ein 33-jähriger Mann ist bei einem Besuch bei Verwandten in Lindow (Brandenburg) völlig ausgerastet und hat deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zerstört. Der Mann sei am frühen Sonnabend aus unbekannten Gründen in Rage geraten und habe damit begonnen, Möbel zu zerschlagen, so die Polizei.