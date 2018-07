Berlin

Von einem Gebüsch urinierenden Mann fühlte sich ein Obdachloser in Berlin so gestört, dass er mit einem Messer auf den 31-Jährigen einstach. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Laut Polizei betrat der 31-Jährige ein Gebüsch im Volkspark Friedrichshain, um dort zu urinieren. Ein 46-jähriger Obdachloser, der dort zu diesem Zeitpunkt seine Bleibe hatte, fühlte sich dadurch gestört und stach ihm daraufhin mit einem Messer, das er an einen Stock gebunden hatte, in den Bauch. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht.

Der 46-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Von seb/RND