Ungewöhnliche Geräusche aus einer Katzenklappe haben am frühen Samstagmorgen in Heidgraben (Kreis Pinneberg) die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Nachbar hatte aufgrund von Klopfgeräuschen auf der Terrasse die Polizei alarmiert, weil er einen Einbrecher vermutete, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vier Streifenwagen der Polizei seien daraufhin angerückt. Die Beamten hätten das Gebäude umstellt und den Hausbesitzer befragt.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermutlichen Einbrecher um den Sohn des Hausbesitzers handelte. Der betrunkene 22-Jährige hatte seinen Haustürschlüssel vergessen und wollte durch die Katzenklappe eine Tür öffnen, um ins Haus zu gelangen.

Von RND/dpa