Allentown

Feuerwehrleute in Pennsylvania haben einen Mann aus der Kanalisation befreit. Er sei leicht unterkühlt und dehydriert gewesen und habe möglicherweise mehrere Tage dort verbracht, sagte Feuerwehrmann John Christopher in Allentown. Den Einsatzkräften sagte der Mann, er sei in dem Abwasserkanal aufgewacht.

Bauarbeiter hatten am Dienstagmorgen Hilferufe des Mannes gehört und die Feuerwehr alarmiert. Diese öffnete einen Gully und half ihm nach oben. Auf Videos war ein Mann zu sehen, der augenscheinlich barfuß war und von Einsatzkräften gestützt wurde, während sie ihn auf eine Trage legten. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wie es ihm geht, ist nicht bekannt.

Christopher beschrieb den Abwasserkanal an der Stelle als sehr eng: „Du krabbelst so ziemlich auf dem Bauch.“ Hocken könne man dort nicht. Wie der Mann in die Kanalisation gelangt war, war unklar. Reinzukommen sei jedoch schwierig, sagte Christopher. „Es wäre kein einfacher Prozess. Du müsstest das willentlich tun.“

