Pirmasens

Ein 44-Jähriger ist in Pirmasens von der Polizei aus seinen Träumen geholt worden. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, entdeckten Anwohner den ihnen fremden Mann am Donnerstag schlafend in ihrem Keller. Dort hatte er es sich in einer Ecke bequem gemacht. Wie er dorthin gekommen war, wusste der angetrunkene Mann allerdings selbst nicht mehr.

„Offensichtlich war er irrtümlich durch die nicht abgeschlossene Haustür ins Anwesen gelangt“, erklärte ein Polizeisprecher. Im Übrigen wohne der Mann nur wenige Meter weiter in der gleichen Straße. Mit Konsequenzen muss der 44-Jährige dem Sprecher zufolge nicht rechnen. Der Hausbesitzer habe auf eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs verzichtet.

Von RND/dpa