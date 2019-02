Wiesbaden

Neben einem Autobahnrestaurant nahe Wiesbaden ist in der Nacht zum Montag eine Handgranate gefunden worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter den verdächtigen Gegenstand, als er vor der Tür des Restaurants sauber machte. Der Mann wählte daraufhin schnell den Notruf.

Die Polizei sperrte den Bereich an der Raststätte Medenbach-Ost ab und brachte die Gäste des Restaurants in Sicherheit. Experten nahmen die Handgranate an der Autobahn 3 unter die Lupe und schafften sie weg.

Ob die Granate gefährlich war, konnte die Polizei am Montagmorgen nicht sagen.

Von RND/dpa