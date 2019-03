Essen

Mehr als eine Stunde lang und zu schnell soll ein Mann in einem Kreisverkehr in Essen unterwegs gewesen sein und hat damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die alarmierten Beamten verfolgten den Fahrer am Freitag mit „vielen Einsatzkräften“, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Hubschrauber sei zur Unterstützung gerufen worden.

Der Mann wurde schließlich in seinem geparkten Auto gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an.

Von RND/dpa