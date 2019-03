Essen

Die Irrfahrt eines Autofahrers hat einen größeren Polizeieinsatz in der Essener Innenstadt ausgelöst. Der Mann soll am Freitag mehr als eine Stunde lang und zu schnell in einem Kreisverkehr unterwegs gewesen sein. Zeugen hätten berichtet, dass der Mann auch durch eine Fußgängerzone gefahren ist, sagte ein Polizeisprecher.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Ein Spezialeinsatzkommandos (SEK) nahm schließlich am Vormittag einen Mann in dem geparkten Fahrzeug fest.

Die Hintergründe der Fahrt waren zunächst noch völlig unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Auf Twitter teilte die Polizei mit, die Situation unter Kontrolle zu haben. Sie bat zugleich um Beobachtungen und Hinweise von Zeugen. Zuvor hatte die Polizei den Mann mit „vielen Einsatzkräften“ verfolgt. Auch ein Hubschrauber war an dem Einsatz beteiligt.

Von RND/dpa