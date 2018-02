Ein Polizist spannt im Abflugbereich des Flughafens Frankfurt Absperrband (Symbolbild).

© dpa

Terrorverdacht

Mann am Frankfurter Flughafen festgenommen

Wegen Terrorverdachts ist ein 28-jähriger Syrer am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Dem Mann werde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mit.