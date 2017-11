Manhattan-Attentäter wegen mehrfachen Mordes angeklagt

Polizisten stehen in New York auf einer Straße neben einem zerstörten Pick-Up. © dpa

New Yorker Gericht

Der Attentäter von New York ist drei Wochen nach der Tat unter anderem wegen achtfachen Mordes angeklagt worden. US-Präsident Donald Trump forderte auf Twitter die Todesstrafe für den Angreifer.

New York. Ein New Yorker Gericht hat Anklage gegen den Attentäter von Manhattan erhoben. Dem 29-jährigen Sayfullo Saipov wird demnach achtfacher Mord, zwölffacher versuchter Mord, die Unterstützung der Terrormiliz Islamische Staat (IS) und die Zerstörung eines Fahrzeugs vorgeworfen, teilte das Gericht am Dienstagabend mit.

Der Angeklagt raste am 31. Oktober mit einem Pick-Up-Truck über einen Rad- und Fußgängerweg am Ufer des Hudson River. Dabei tötete der Usbeke er acht Menschen, darunter fünf Argentinier und eine Frau aus Belgien. Zwölf weitere Menschen wurden bei dem Attentat verletzt. Ein Polizist stoppte den Mann mit einem Bauchschuss. Die Terrormiliz Islamischer Staat beanspruchte die Attacke für sich.