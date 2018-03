Mal keinen Wein einschenken

Warum Sterneköche auf alkoholfreie Getränke setzen

Erst das passende Getränk rundet ein gutes Essen so richtig ab. Doch was, wenn man auf Wein verzichten will oder muss? Spitzenköche tüfteln an Drinks aus Gemüse, Tee oder Kräutern, die auch ein edles Neun-Gänge-Menü harmonisch begleiten.

Berlin. Das Auto vor der Tür, das Baby im Bauch, der Termin am nächsten Morgen: Es gibt viele Gründe, beim Restaurantbesuch auf Alkohol zu verzichten. Doch gerade in Spitzenrestaurants bleibt das Gesamterlebnis ohne die passenden Getränke oft auf der Strecke: sieben, acht oder gar neun Gänge mit Wasser? Genial geht anders.

Immer mehr Spitzenköche kreieren deshalb Säfte und Drinks ohne Alkohol. Das sind nicht O-Saft, Apfelschorle und Maracujasaft, sondern speziell aromatisierte Tees, entsaftetes Gemüse und Mischungen aus Gewürzen, Essig, Ölen und Früchten, die wie kleine Gerichte im Glas daherkommen – zumindest was den Arbeitsaufwand angeht.

Allerdings soll die alkoholfreie Getränkebegleitung möglichst wenig sättigen. “Wenn Sie ein Menü komplett mit Säften begleiten, dann sind Sie nach dem vierten Gang platt“, sagt Zwei-Sterne-Koch Nils Henkel aus dem Restaurant Schwarzenstein in Geisenheim im Rheingau. Gemüsesäfte, die Henkel in seiner Küche entsaftet, werden erwärmt, sodass sich sämtliche Festbestandteile und Stärke oben absetzen und entfernt werden können. Zurück bleibt ein klarer, frischer Saft, der kaum Sättigung erzeugt.

“Nur mit Wasser dazusitzen, ist wirklich frustrierend“

“Der Auslöser war die Schwangerschaft meiner Frau“, erzählt Henkel. Zu zweit seien sie in dieser Zeit viel in der Gastronomie unterwegs gewesen. “Wir haben es immer genossen, schöne Getränkebegleitungen zu haben, das ist sehr spannend.“ Doch wenn Wein nicht geht, dann fehlt etwas: “Zu so einem sensationellen Essen nur mit Wasser dazusitzen, das ist wirklich frustrierend, es fehlt das Gesamterlebnis“, sagt Henkel.

Wieder zurück im eigenen Restaurant – damals noch das Schloss Lerbach in Bergisch Gladbach – tüftelte Henkel Getränke aus, die seine Teller fortan genauso spannend begleiten sollten wie Wein. Würde man ausschließlich mit Obst arbeiten, wären die Getränke deutlich zu süß. Gemüse hingegen enthält eine Vielzahl an Aromen – der ideale Ausgangspunkt also für interessante Drinks.

Zum roten Carabinero hat Henkel Tomaten entsaftet und den weißen, klaren Saft mit etwas Chili und Auszug aus den Schalen dieser Riesengarnele so aromatisiert, dass beinahe ein Ganzes daraus entstanden ist: Teller und Drink gehören zusammen. Genau so soll es bei einer passenden Getränkebegleitung sein – ob nun mit Prozenten oder ohne.