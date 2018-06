Berlin

Zwei ebenfalls betrunkene Männer haben in Berlin-Kreuzberg einen schlafenden Betrunkenen in den Landwehrkanal geworfen. Der 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Zeugen berichteten demnach, dass sich das Duo am frühen Freitagabend im Böcklerpark dem Schlafenden näherte und an ihm rüttelte. Als er nicht aufwachte, sollen sie ihn gegriffen und ins Wasser geworfen haben. Das Opfer ruderte hektisch mit den Armen und tauchte dann nicht mehr an der Wasseroberfläche auf.

Die Zeugen zogen den Mann aus dem Kanal und wollten ihn reanimieren. Dabei soll das Duo sie behindert haben. Polizisten nahmen die 38 und 46 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

