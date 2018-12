Hannover

Was für ein Goldjunge: Mit Alexander Zverev feiert das deutsche Tennis derzeit seine Wiederauferstehung. Und die Schmuckbranche jubelt gleich mit. Denn der Sieger des diesjährigen ATP-Finales, der inoffiziellen Tennis-WM, hat mit seiner Vorliebe für blinkende Accessoires auch auf dem Court Trends gesetzt und die Halskette für den Mann wieder ein Stück weit populärer gemacht.

Anders als bei anderen Sportarten stellt Schmuck beim Tennis offenbar kein erhöhtes Verletzungsrisiko dar. Obwohl man bei Zverev doch manchmal befürchten muss, dass ihm das schwere Panzergold nebst Sternzeichenmedaillon (Widder) allzu heftig um die Ohren fliegt oder ihn manchmal gar nach unten zieht.

Lang und kurz im Layering-Look

Schon Tennislegende Björn Borg und Wimbledon-Punk Andre Agassi trugen während der Arbeitszeit Kettchen. Auch Bundestrainer Jogi Löw schmückt sich gern mit einem filigranen silbernen Exemplar. Doch Zverev kann offenbar den Hals nicht voll genug kriegen: Er trägt gleich mehrere goldene Ketten auf einmal.

Layering-Look heißt das in der Modewelt. Insofern beweist Zverev Trendbewusstsein. Lange und kurze Ketten werden derzeit vor allem bei Frauen übereinander getragen und kombiniert. Karl Lagerfeld machte in seiner Chanel-Schau für die Frühjahrs- und Sommerkollektion 2019 vor, wie es geht, indem er seine Models mit Dutzenden Exemplaren behängte. Strass, Perlen, Silber und Gold dürfen gemixt werden.

Silber, Gold, Perlen, Strass – und je mehr, desto besser: Ein Model bei der Chanel Metiers D’Art 2018/19 Show im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Quelle: Getty Images

„Zu viel Schmuck auf einmal gibt es 2019 nicht!“, freut sich die deutsche „Vogue“, während die Kollegen aus der amerikanischen Redaktion des Modemagazins öffentlich darüber rätseln, was es damit auf sich hat, dass Zverev seine Klunker offenbar nie ablegt und obendrein auch noch gelegentlich draufbeißt. Der Sportler selbst schweigt über die Gründe.

Vielleicht hält er es mit dem Magazin „GQ“, sozusagen der „Vogue“ für Männer, das im Herbst dieses Jahres dazu aufrief, dass jeder Kerl zumindest einmal ausprobieren sollte, Schmuck zu tragen. Das sei cooler denn je. Neben Armbändern und Ringen sind vor allem Gliederketten angesagt. Deren prollig-protziges Image scheint in Zeiten von „Ugly Chic“ vergessen – oder es wird bewusst zur Schau getragen.

Schmuckgürtel sind im Kommen

Gold ist dabei allerdings kein Muss. Juweliere preisen auch die „pure Ästhetik“ von Edelstahl – was nicht heißt, dass das was für Puristen wäre. Denn eine Kette allein reicht nicht. Glaubt man der Werbung, sind auch in der maskulinen Schmuckwelt Anhänger mit Symbolcharakter ein Muss. Dabei ist der Zverev-Widder bei einer oftmals nur auf Kreuze, Totenköpfe und „Dog Tags“, also Hundemarken, begrenzten Auswahl noch ein vergleichsweise origineller Hingucker.

Bei den Frauen spricht man nicht von Anhängern, sondern Charms, kleinen Glücksbringern in allen möglichen (Engelsflügel) und unmöglichen (Polarbär) Formen. Sie wandern 2019 von der Kette abwärts auf die Taille. Zum einen, weil Schmuckgürtel im Kommen sind, zum anderen womöglich, weil sich auch bei Frauen Panzerketten breit machen, an denen zarte Einhornanhänger eher deplatziert wirken.

So bestimmen bei internationalen Luxuslabels wie Hermès, Marni und Monse exorbitante Panzerketten die aktuellen Schmuckkollektionen. Dass es dabei nicht immer Edelmetall sein muss, beweist Miuccia Prada, die bei ihren Frühjahrsschauen auf Plastikreifen um den Hals setzte – ist vielleicht nicht ganz so erdrückend, wenn man damit Tennis spielen will.

Von Kerstin Hergt