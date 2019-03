New York

Die Schauspielerin Whoopi Goldberg wäre beinahe an einer Lungenentzündung gestorben. „Ich war sehr, sehr nahe dran, die Erde zu verlassen“, sagte die 63-Jährige am Freitag in einer Videobotschaft in der Talkshow-Sendung „The View“.

Goldberg ist üblicherweise eine der Moderatorinnen der Talkshow des Senders ABC, war aber seit dem 6. Februar nicht mehr auf Sendung. Sie hoffe, bald zurückzukehren, sagte sie dem Publikum. Aber sie sei nach der Entzündung ihrer beiden Lungenflügel immer noch nicht so schnell auf den Beinen, wie sie gerne möchte. Deshalb könne sie nicht sagen, wann es wieder soweit sei.

Von RND/dpa