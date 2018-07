Lübeck

Nach einem ersten Augenzeugenbericht, den die Lübecker Nachrichten zitieren, war der Bus war voll besetzt Richtung Travemünde unterwegs, plötzlich ließ ein Passagier einen Rucksack fallen. Der Mann zog danach eine Waffe und attackierte Personen in dem Bus. Der Busfahrer stoppte sofort und wurde ebenfalls attackiert. Er machte geistesgegenwärtig die Türen auf so dass Passagiere fliehen konnten. Ein Streifenwagen wurde auf das Geschehen aufmerksam, Polizisten nahmen den Täter fest. Nach LN-Informationen gibt der Täter, an aus dem Iran zu stammen. Er soll Mitte 30 sein und ist in Polizeigewahrsam.

Ein Polizeisprecher sagte, es habe definitiv keine Toten gegeben. Nähere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht. Die Umgebung an einer Bushaltestelle im Lübecker Stadtteil Kücknitz wurde weiträumig abgesperrt.

Von RND/LN