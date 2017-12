Lotto-Gesellschaft sucht Jackpot-Gewinner

11,3 Millionen Euro

Unglück im Glück für einen Lotto-Spieler aus Baden-Württemberg: Bereits seit April liegt ein Jackpot zur Abholung bereit. Doch der Gewinner weiß offenbar nichts von seinem Elf-Millionen-Gewinn.

Reutlingen. Irgendwo in oder bei Reutlingen wohnt ein Mehrfachmillionär - und weiß es nicht. Oder hat der Lottokönig seinen Spielschein verloren? Seit inzwischen acht Monaten liegen in Baden-Württembergs Lottozentrale in Stuttgart satte 11,3 Millionen Euro zur Abholung bereit. Der Glückspilz hat sich aber immer noch nicht gemeldet, wie ein Sprecher der Lotto-Gesellschaft mitteilte.

Mehrere Suchaktionen zunächst in Reutlingen und später auch bundesweit über die Medien und mit Plakaten in den Annahmestellen hätten keinen Erfolg gebracht, hieß es. Bei der Ziehung am 1. April war der Jackpot geknackt worden. Die Zeit drängt aber nicht: Der oder die Sieger haben noch bis 2020 Zeit, sich bei der Lottozentrale zu melden. Erst dann fließt der Millionengewinn in einen Topf für Sonderverlosungen.

Von RND/dpa