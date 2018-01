Londoner Feuerwehr evakuiert Nachtclub und Hotel

Feuerwehrmänner stehen in London an einer U-Bahnstation (Symbolbild). © AP

Gasleck

Wegen eines Gaslecks hat die Londoner Feuerwehr rund 1500 Menschen in Sicherheit gebracht. Nachdem eine erhöhte Erdgaskonzentration festgestellt wurde, evakuierten die Einsatzkräfte einen Club und ein Hotel im Zentrum der Metropole.

London. In der Nacht zu Dienstag brach eine Gas-Hauptleitung unter der Hauptstraße The Strand, bestätigte die Londoner Feuerwehr. Einsatzkräfte hätten eine hohe Konzentration von Erdgas in der Luft gemessen, deshalb wurden ein Hotel und der berühmte Nachtclub „Heaven“ im Ausgehviertel West End als Vorsichtsmaßnahme geräumt. 1450 Menschen wurden in Sicherheit gebracht und die Hauptverkehrsstraße und den Bahnhof Charing Cross gesperrt.

Nachtschwärmer in der auch bei Touristen beliebten Gegend beschwerten sich über Twitter über die Räumungen. Die Polizei rief die Öffentlichkeit auf, die Gegend zu meiden. Im Berufsverkehr droht wegen der Sperrungen ein Verkehrschaos.

#CharingCross station is closed & #Strand is shut off due to high levels of natural gas coming off of a ruptured gas main in Craven Street, WC2. Please avoid the area & find alternate travel routes https://t.co/BstLLR9N7Q pic.twitter.com/dAjOBWKpRm — London Fire Brigade (@LondonFire) January 23, 2018

Die Ursache des Lecks ist noch nicht bekannt. „Der Vorfall dauert derzeit weiter an, Ingenieure sind am Ort des Geschehens und versuchen, das Leck zu isolieren“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Weiterhin gebe es eine hohe Konzentration von Gas in der Umgebungsluft. „Wir arbeiten daran, die Situation so schnell wie möglich zu klären.“

Von dpa/RND