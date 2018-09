London

Eine dreiköpfige Familie ist von einer einfahrenden U-Bahn in London überrollt worden – und blieb unverletzt.

Zunächst seien bei dem Vorfall am späten Freitagabend an der Haltestelle Baker Street eine Mutter und ihr Kind ins Gleis gestürzt, teilte die British Transport Police mit. Die Frau habe auf eine Anzeigetafel schauen wollen und nicht bemerkt, wie nahe sie an der Bahnsteigkante stand. Der Vater sei hinterhergesprungen, um zu helfen.

Als eine U-Bahn einfuhr, retteten sich alle drei in eine Vertiefung im Gleisbett. Der Zug fuhr anschließend über sie hinweg. „Erstaunlicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt“, hieß es in der Polizei-Mitteilung. Die drei seien aber vorsichtshalber trotzdem für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von RND/dpa