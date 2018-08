Genua

Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua gehen die Rettungsarbeiten am Mittwoch weiter. Die offizielle Zahl der Todesopfer wurde am Morgen nach oben korrigiert.

Am Dienstagmittag war während eines schweren Unwetters der Polcevera-Viadukt – auch Morandi-Brücke genannt – auf der Autobahn A10 in mehr als 40 Metern Höhe auf einem etwa 100 Meter langen Stück eingestürzt. Um die 30 Fahrzeuge waren zu der Zeit auf der Brücke unterwegs: Autos wurden in die Tiefe gerissen, Lastwagen stürzten in den Fluss Polcevera.

Die aktuellen Entwicklungen live in unserem Blog:

+++ 7.40 – Zahl der Toten weiter gestiegen +++

Bei den nächtlichen Rettungsarbeiten wurden weitere Leichen geborgen worden. Die Zahl der Toten stieg damit auf 35, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am frühen Mittwochmorgen unter Berufung auf die Präfektur in Genua berichtete.Unter den 35 Opfern sind auch drei Minderjährige im Alter von acht, zwölf und dreizehn Jahren, wie Ansa bereits in der Nacht unter Berufung auf das Innenministerium gemeldet hatte. Darüber hinaus seien 16 Menschen verletzt worden. Zuvor hatte die Zahl der bestätigten Todesopfer bei 26 gelegen, die Einsatzkräfte hatten Medienberichten zufolge aber schon am Dienstag von mindestens 35 Toten gesprochen.

+++ 7.20 – Experte: „Deutsche Brücken verrotten gefährlich“ +++

Der Brückeneinsturz in Italien befeuert auch in Deutschland eine alte Debatte neu: Viele Bauwerke hierzulande sind in schlechtem Zustand. Experten halten Beton für das falsche Material – und plädieren für eine traditionelle Konstruktionsweise. „Unsere Brücken verrotten gefährlich, ein Einsturzrisiko kann inzwischen nicht mehr ausgeschlossen werden“, sagte der Bauingenieur und Architekt Richard J. Dietrich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Von RND