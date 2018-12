Los Angeles

Lange musste Schauspieler Leonardo DiCaprio auf seinen Oscar warten. Jahr für Jahr ging er bei der Verleihung der Academy Awards leer aus – die fehlende Auszeichnung wurde schon zum „Running Gag“. 2016 war es endlich soweit: Für seine Rolle im Film „ The Revenant“ wurde er als bester Schauspieler ausgezeichnet. Was nur wenige wussten: Zu dem Zeitpunkt besaß er bereits eine Oscar-Trophäe.

Zu seinem 38. Geburtstag im Jahr 2012 soll ihm der malaysische Investor Jho Low, mit dem er zusammen am Film „The Wolf of Wall Street“ gearbeitet hat, ein ganz besonderes Geschenk gemacht haben: Marlon Brandos ersten Oscar, den er 1955 als bester Hauptdarsteller in „Die Faust im Nacken“ erhalten hatte. Die Trophäe war der Schauspiellegende auf unergründliche Weise abhanden gekommen.

Jetzt befindet sich die Trophäe in Polizeigewahrsam. Wie die „New York Times“ berichtet, soll der 37-Jährige Malaysier an Finanzverbrechen beteiligt und inzwischen untergetaucht sein. DiCaprio habe dem Bericht nach seine Geschenke, die er von Jho Low erhalten haben soll, an die Behörden übergeben. Darunter auch ein Bild von Picasso.

Von RND/mat