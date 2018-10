Bali

Strahlend blauer Himmel, eine Pool-Landschaft wie aus dem Reisekatalog und Lena Gercke mit den Füßen im Wasser baumelnd: Das Instagram-Foto des Models – sie zeigt sich im sexy Bikini auf Bali – bietet auf den ersten Blick wenig Grund zum Aufregen.

Doch was sie beim zweiten Blick sehen, gefällt vielen Instagram-Followern offenbar nicht wirklich: In zahlreichen Kommentaren kritisieren sie den extrem schlanken Körper der Gewinnerin der ersten Staffel der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“.

Einige der Reaktionen:

„Du bist ja nur noch aus Haut und Knochen“

„Wie abgemagert...schön ist anders“

„Bisschen dürr liebe Lena“

„Lena du brauchst nen paar kg mehr auf den Rippen. Das ist schon zu viel des Guten!“

„Nur Knochen,es ist einfach nicht schön“

Allerdings sehen nicht alle Follower die Figur des Models so kritisch: „Zu dünn? Ich würde sagen sportlich und gesund“, schreibt einer. Und ein anderer: „Deine Figur ist völlig in Ordnung, wichtig ist dass man sich in seiner Haut wohlfühlt.“

Und das tut Gercke offensichtlich: „Mein Nein-ich-gehe-hier-nicht-weg-Gesicht. Bali war schon immer ein besonderer Ort für mich, so viele Erinnerungen“, schreibt das sichtlich entspannte Model zu dem Foto.

