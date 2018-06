Leipzig

Die vermisste Tramperin Sophia L. ist offenbar tot. Die spanische Zeitung „El Correo“ berichtet, dass ihre Leiche am Donnerstag um 15.20 Uhr an einer Tankstelle im Ort Asparrena gefunden wurde. L. ist dem Bericht zufolge durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen.

Die Studentin, die aus Amberg in der Oberpfalz stammt, wollte am Donnerstag vor einer Woche nach Bayern trampen, dort kam sie aber nie an. Sie soll an einer Tankstelle nahe dem Leipziger Flughafen in einen Lastwagen gestiegen sein. Danach verliert sich ihre Spur. Am Dienstag teilten die Ermittlungsbehörden mit, dass ein Mann in Spanien festgenommen wurde. Er sei dringend verdächtig, die Tramperin getötet zu haben.

Von RND