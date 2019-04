Rüdesheim

Wegen des Verdachts auf versuchten Mord mit Gift ist ein Mann in Hessen von der Polizei festgenommen worden. Der am Dienstag vor seinem Wohnhaus in Rüdesheim ergriffene 48-Jährige wird verdächtigt, Lebensmittel einer Familie vergiftet zu haben. Dies berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Zum Motiv konnte Oberstaatsanwalt Andreas Winckelmann auf Nachfrage keine Angaben machen. Ebenso blieb unklar, in welcher Beziehung die Familie und der mutmaßliche Täter stehen.

Nach Angaben der Ermittler ereigneten sich seit November 2018 bereits diverse Vorfälle. Es habe Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen und am Haus der Familie gegeben. Hunde der Familie seien wegen Vergiftungsanzeichen tierärztlich behandelt worden. Die Nachforschungen führten schließlich auf die Spur des 48-Jährigen.

Verdächtiger wurde bereits wegen versuchten Mordes verurteilt

Der Tatverdächtige war bereits im Jahr 2001 vom Landgericht Memmingen wegen versuchten Mordes mit gesundheitsschädlichem Arsen zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilt worden. Es habe sich dabei um eine Beziehungstat gehandelt, sagte Winckelmann.

Bei einer Durchsuchung bei dem Tatverdächtigen seien am Dienstag giftige Substanzen sichergestellt worden. Der 48-Jährige habe sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Von RND/dpa