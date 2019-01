Lech

Die vier Skifahrer waren nach Behördenangaben auf einer gesperrten Skiroute unterwegs. Seit dem Abend galten sie als vermisst. Kurz vor Mitternacht wurden die Leichen von drei der Männer aus Oberschwaben entdeckt. Die Opfer waren im Alter von 32, 36 und 57 Jahren. Ein 28-Jähriger wird weiterhin gesucht – auch er kommt aus Süddeutschland.

Nach Berichten der Polizei waren die Verunglückten auf der Piste „Langer Zug“ unterwegs. Die Abfahrt hat stellenweise 80 Prozent Gefälle und gehört damit zu den steilsten der Welt.

Neuschnee, stürmische Winde und Lawinengefahr in Österreich

Stürmischer Wind hat über Nacht in Teilen Österreich zu starken Schneeverwehungen geführt und damit die Lawinengefahr hoch gehalten. Wie Warndienste am Samstag weiter berichteten, befinden sich in den sogenannten Triebschneeansammlungen instabile Schichten.

Dadurch könnten Schneeschichten auf Wiesenhängen und in Laubwäldern auch unterhalb von 2000 Metern plötzlich ins Rutschen geraten. Aus steilem Felsgelände könnten sich Schneebrettlawinen lösen, berichtete der Lawinenwarndienst Steiermark. Nach einem schneearmen Freitag sollte es am Samstag und Sonntag erneut ausgiebig schneien.

Selbst ein einziger Tourengänger könnte bereits eine Lawine auslösen, warnte der Lawinenwarndienst von Niederösterreich. Er rechnete am Samstag in den Ybbstaler Alpen mit etwa 20 Zentimeter Neuschnee und bei minus fünf Grad auf etwa 1500 Metern mit stürmischen Winden. Auch in der kommenden Nacht wird mit heftigen Schneefällen gerechnet.

Von RND