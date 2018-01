Land verbietet Konfetti an Karneval in Stuttgart

Umzug ohne Papierschnipsel

Schluss mit lustig: Beim Fastnachts-Umzug durch die Stuttgarter Innenstadt herrscht diesmal Konfetti-Verbot. Auf die Spaßbremse drückt das Land Baden-Württemberg.

Stuttgart. Beim Fastnachts-Umzug durch die Stuttgarter Innenstadt herrscht diesmal Konfetti-Verbot. „In diesem Jahr verläuft der Umzug erstmals in die andere Richtung und überquert dabei den Schlossplatz“, sagte Umzugsveranstalter Thomas Klingenberg der „Bild“-Zeitung. „Dieser Bereich gehört aber nicht der Stadt, sondern dem Land. Wegen der hohen Reinigungskosten wurden wir dazu verpflichtet, hier kein Konfetti zu werfen.“ Der Umzug ist am 13. Februar geplant.

In der Fastnachts-Hochburg Oberkirch bei Offenburg wurde dem Bericht zufolge zudem ein Konfetti-Verbot in der Fußgängerzone erlassen. In Göppingen dürfen ebenfalls keine Papierschnipsel geworfen werden.

„Das ist doch kleinkariert“, sagte der Stuttgarter Fastnachts-Experte Wulf Wager der Zeitung. „Bei einem Umzug entsteht halt immer eine gewisse Sauerei. Aber die ist nicht so schlimm wie der ganze Dreck an Silvester.“

In Düsseldorf gilt das Verbot seit Jahren

Was für die Narren in Stuttgart ein Ärgernis ist, ist beim Rosenmontagszug in Düsseldorf bereits die Regel: In der NRW-Landeshauptstadt sind die bunten Papierschnipsel seit Jahren verboten. „Ein Teppich aus Konfetti ist wie eine spiegelglatte Eisfläche“, sagte Hans-Peter Suchand vom Comitees Düsseldorfer Carneval. Vor allem für mitziehende Pferde und Reiter bringe Konfetti auf den Straßen erhebliche Rutschgefahr.

In Köln spielt Konfetti beim Rosenmontagszug überhaupt keine Rolle. Es müsse nicht verboten werden, weil es bei dem Umzug traditionell nicht genutzt werde, erklärt Pressesprecher Michael Kramp vom Festkomitee Kölner Karneval.

Von RND/iro/dpa