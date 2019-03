Hannover

400 Millionen Euro – so hoch wird das Vermögen des kürzlich verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld geschätzt. Entsprechend hoch dürfte auch das Erbe ausfallen. Seine Familie in den USA rechnet trotzdem nicht mit einem Geldsegen. „Wir kannten Karl nicht wirklich“, sagte seine Nichte Caroline Wilcox der Zeitschrift „Gala“. „Daher erwarten wir auch nichts.“

Lagerfeld starb am 19. Februar, hatte aber schon 40 Jahre zuvor keinen Kontakt mehr zu seinen Verwandten, die im US-Bundesstaat Connecticut leben. Auch zu seiner Schwester, die 1957 in die USA auswanderte und vor vier Jahren im Alter von 84 Jahren starb, soll das Verhältnis im Prinzip nicht mehr existent gewesen sein.

Schwester soll Lagerfeld aus Traueranzeige verbannt haben

„Sie hat nie über ihren Bruder gesprochen“, zitiert die „Gala“ Floy Berentsen, eine Freundin aus der Kirchengemeinde in Connecticut. Als sie starb, soll es sogar ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen sein, dass ihr Bruder nicht in der Traueranzeige erwähnt wird, so Pastorin Beth Anderson.

Dabei war das Verhältnis offenbar einmal besser. Noch in den 1970er Jahren soll Lagerfeld seine Familie in den USA besucht haben. Doch in den vergangenen Jahrzehnten muss der Kontakt immer weiter abgekühlt sein.

Im Jahr 2015 sagte Lagerfeld der „ New York Times“: „Ich habe eigentlich überhaupt keine Familie. Meine Schwester in den USA habe ich seit 40 Jahren nicht gesehen. Ihre Kinder haben mir nie eine Weihnachtskarte geschrieben.“ Stattdessen sei seine Entourage männlicher Models seine Art des Familienersatzes.

