Ein 32-jähriger Polizist war in der Nacht zum Samstag am Kölner Chlodwigplatz vor eine fahrende Straßenbahn gestoßen und so getötet worden.

© dpa

Köln

LKA-Beamter stirbt bei Stoß vor Straßenbahn

Es sollte ein fröhlicher Karnevalstag für einen Polizisten in Köln werden. Doch der 32-Jährige, der am Freitag das närrische Treiben in der Messestadt privat begleiten wollte, ist nun tot. Ein 44 Jahre alter Mann soll den Beamten vor eine Straßenbahn gestoßen haben.