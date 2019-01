Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag einen Serien-Bankräuber festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um Michael J., der in den 1980er-Jahren als „Donnerstagsräuber“ in Norddeutschland für Angst und Schrecken sorgte. Die Spur des heute 70-Jährigen führte nach Kiel.