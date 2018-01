Kuh prüft Baugrund für Hindu-Tempel in Bremen

Zeremonie

Mithilfe einer Milchkuh namens „Madel“ hat die Hindu-Gemeinde in Bremen ein Baugrundstück prüfen lassen. Weil die Kuh im Hinduismus heilig ist, entschied das Tier über den Platz für einen neuen Tempel.

Bremen. Große Aufgabe für die Milchkuh „Madel“: Bei einer offiziellen Zeremonie hat das dreieinhalb Jahre alte Tier am Mittwoch über den Standort eines neuen Hindu-Tempels in Bremen entschieden. Bei ihrem Besuch pinkelte die schwarz-weiße Kuh sogleich auf den schlammigen Boden – ein gutes Zeichen, sagte Gemeindesprecher Pathmakaran Pathmanathan.

In Indien und Sri Lanka sind die Tiere heilig, erklärte der Vertreter der örtlichen Hindu-Gemeinde, der in Bremen einen Verein gründete. Laut Pathmanathan ist es für Hindus wichtig, bei Bauvorhaben zuvor eine Kuh zu fragen. Der Tradition zufolge soll sie eine Zeit auf dem Grundstück verbringen. „Wenn die Kuh versucht, wegzulaufen, ist der Platz nicht geeignet“, so der 45-Jährige, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Bremen lebt. Doch „Madel“ blieb da und fühlte sich trotz Fernsehkameras und Journalisten offenbar recht wohl.