Hustadvika

Die „ Viking Sky“ ist in Seenot geraten. Das Kreuzfahrtschiff driftete am Sonnabend bei schlechtem Wetter in Höhe von Hustadvika zeitweise ohne Antrieb in weniger als zwei Meilen Entfernung der Küste.

Die Besatzung der „ Viking Sky“ musste die Fahrt stoppen und versucht eine Grundberührung zu verhindern. Gegen 14 Uhr setzte die Schiffsführung außerdem einen Notruf ab.

Die Bergung soll sich bis in den Abend hinziehen

Das Schiff habe ein Motorproblem, weshalb es evakuiert werden müsse, teilte die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal am Samstag auf Twitter mit. Fünf Hubschrauber und das Küstenwachschiff „Nord“ sind an der Unglücksstelle im Einsatz. Die Evakuierung wird durch starken Seegang und Wind behindert.

Bis 16.45 Uhr wurden laut Seenotrettung 30 der 1300 Passagiere mit Hubschraubern evakuiert und zu einer nahen Luftwaffenbasis gebracht. Das Schiff treibt nur etwa zwei Meilen von der Küste entfernt im Meer.

Frachter in Seenot geraten

Die Bergung des Kreuzfahrtschiffes gestaltet sich nun aber schwieriger als erwartet. Mit Einbruch der Dunkelheit hat die norwegische Seenotzentrale die Evakuierung vorerst ausgesetzt. Ein Grund ist ein zweiter Notfall nur wenige Meilen von der „ Viking Sky“ entfernt.

Dort ist der norwegische Frachter „Hagland Captain“ in schwerer See ebenfalls mit Maschinenausfall in Seenot geraten. Der 90 Meter lange Frachter hatte gegen 19 Uhr einen Notruf abgesetzt. Die Seenotzentrale schickte nach eigenen Angaben zwei der Rettungshubschrauber die „Hagland Captain“, die ebenfalls auf die Küste zutreibt. Die Crew soll zuerst von Bord geholt werden. „Die Evakuierung der ‚ Viking Sky‘ verzögert sich. An Bord gilt es aber als sicher“, so die Seenotretter über Twitter.

Im Küstenabeschnitt gibt es viele kleine Inseln und Riffe

Der Rundfunksender NRK zeigte Aufnahmen der „ Viking Sky“ in starkem Wellengang im gefährlichen Küstenabschnitt Hustadvika, in dem es zahlreiche kleine Inseln und Riffe gibt.

Die Bergung des Schiffes soll sich bis in den Abend hinziehen. Der norwegische Staatssender NRK berichtet mit einem Live-Stream von der Evakuierung.

Das 228 Meter lange Passagierschiff befindet sich auf einer Norwegenkreuzfahrt. Zum Unglückszeitpunkt war die „ Viking Sky“ gerade auf dem Weg von Tromsö nach Stavanger.

Die in Norwegen beheimatete „ Viking Sky“ ist ein Kreuzfahrtschiff der Viking Cruise Line. Die „ Viking Sky“ soll am 31. März in Kiel die Sommersaison der Kreuzfahrtschiffe eröffnen.

Von Frank Behling/KN/RND