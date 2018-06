Amsterdam

Die niederländische Königin Máxima (47) trauert um ihre jüngste Schwester Inés Zorreguieta (32). „Wir müssen mitteilen, dass die Schwester der Königin am Mittwochabend in Buenos Aires gestorben ist“, sagte eine Sprecherin des Königshauses am Donnerstag in Den Haag.

Máxima sagte unmittelbar danach zunächst alle bis Ende der kommenden Woche geplanten öffentlichen Auftritte ab. Dazu gehören auch Staatsbesuche in Lettland, Estland und Litauen. Der niederländische König Willem-Alexander wird nun allein reisen.

Trauert um ihre Schwester: Königin Máxima. Quelle: dpa

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sprach in einer Trauerbotschaft von „einem großen Schock“. Der niederländische Rundfunk NOS berichtet, die Schwester der aus Argentinien stammenden Königin sei zeitweilig in psychiatrischer Behandlung gewesen. Die Sprecherin des Königshauses teilte mit, dass Zorreguieta „vermutlich durch Selbstmord“ gestorben sei.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von RND/dpa