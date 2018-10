Köln

Mehrere Stunden nach dem Ende der Geiselnahme ist der gesperrte Kölner Hauptbahnhof wieder freigegeben worden. Das twitterte die Deutsche Bahn am Montagabend. „Gleise 1 bis 9 wieder befahrbar“, hieß es weiter. Es komme aber weiterhin zu Verspätungen rund um den viel befahrenen Schienenknotenpunkt.

Hunderte Züge hatten Verspätung

Der Bahnhof war wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke im Gebäude evakuiert und seit den Mittagsstunden gesperrt. Nach Schätzungen der Deutschen Bahn NRW waren Hunderte Züge von der stundenlangen Sperrung betroffen. Fernzüge, Regionalbahnlinien und S-Bahnen sollten umgeleitet werden. Einige Züge endeten vorzeitig.

Mutmaßlicher Täter lebensgefährlich verletzt

Der mutmaßliche Geiselnehmer wurde lebensgefährlich verletzt. Er soll in arabischer Sprache gesprochen und in seinen Ausführungen einen Bezug zur Terrororganisation „Islamischer Staat“ hergestellt haben. Bei der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof soll der mutmaßliche Täter auch mehrere Gaskartuschen genutzt und in der Apotheke im Hauptbahnhof gelagert haben. Es seien blaue Campinggaskartuschen und Brandbeschleuniger gefunden worden, von denen einige mit Klebeband verbunden gewesen seien, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Köln.

Von dpa/RND