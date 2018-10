Köln

Unter den 1200 geladenen Gästen nahezu alle bekannten Gesichter der Branche – und eine Mischung aus langjährigen Profis wie Michael Mittermeier, Hella von Sinnen und Bastian Pastewka, aber auch Newcomern wie Chris Tall und Faisal Kawusi.

Überraschung des Abends: ausgerechnet Mario Barth, der die vergangenen Jahre die meisten Comedypreise eingeheimst hatte und lange der Veranstaltung fernblieb, kam zur Verleihung und kündigte sich auf dem roten Teppich gewohnt selbstbewusst mit „Jetzt kommt der Große“ an. Witz oder ernst gemeint? Beim „Comedypreis“ weiß man das nie so genau. Barth war zumindest der einzige Prominente, der einen eigenen Security-Mann an seiner Seite hatte. Dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ sagte Barth: „Der Abend ist für mich etwas sehr besonderes. Ich halte die Laudatio auf Gerburg Jahnke, die den Sonderpreis erhält. Sie ist eine der wenigen, die ich total bewundere, für mich gibt es sonst keine Idole in der Branche. Gerburg hat mich persönlich gefragt, da sagt man nicht nein.“

Eine, die über Barth nicht so lachen kann, ist Olivia Jones. Die Dragqueen: „Das liegt wohl daran, dass ich mich mit hetero Beziehungen nicht so auskenne – und seine ganzen Witze darauf basieren.“

Und was verschlug Schlagersängerin Stefanie Hertel unter all die Komiker? „Ich hatte einen kleinen Auftritt in der nominierten ARD-Comedy „Trixie Wonderland“, da bin ich so reingerutscht.“ Eine Zukunft in der Branche sieht sie für sich allerdings nicht: „Ich bin mit der Musik eigentlich völlig ausgelastet. Aber man soll ja niemals nie sagen ...“

Durch die 11 Kategorien führte Carolin Kebekus, wie in jedem Jahr wurden die besten Live-Acts, Serien und Comedians ausgezeichnet. Ausgezeichnet wurden unter anderem „jerks.“ (Beste Comedyserie) und Carolin Kebekus (Beste Komikerin).

Von Lena Obschinsky/RND