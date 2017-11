„Kneipenterrorist“ Bernd Knauer ist tot

„Kneipenterrorist“ Bernd Knauer ist im Alter von 52 Jahren in Kiel gestorben. © Youtube/Screenshot

Aus „Youth Wars“

Der mit dem Film „Youth Wars“ bekannt gewordene Kieler Bernd Knauer ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Knauer war Anfang der neunziger Jahre Mitglied der sogenannten „Kneipenterroristen“, einer Jugendgruppe auf dem Kieler Ostufer.

KIel. Regisseur Karl Siebig dokumentierte das alkohollastige und teils gewalttätige Treiben der Jugendlichen in seinem Film „ Youth Wars“ (1991). Der Film und seine Protagonisten wurden durch die Ausstrahlung bei dem TV-Magazin „Spiegel TV“ (RTL) einem bundesweiten Publikum bekannt.

In Kiel erlangte Bernd Knauer mit seinen markanten Sprüchen einen bis heute anhaltenden Kultstatus. Im Alter von 52 Jahren ist er vor zwei Wochen gestorben. Dies wurde den Kieler Nachrichten bestätigt. Zuvor war bereits in den sozialen Netzwerken darüber spekuliert worden.

Interview mit Bernd Knauer wird im TV gezeigt

Zwei Wochen vor seinem Tod gab Bernd Knauer noch in Interview in seiner Wohnung auf dem Kieler Ostufer. Das Interview wird am Sonntag um 23.30 Uhr bei Spiegel TV auf RTL ausgestrahlt.

Die Traum GmbH im Kieler Grasweg zeigte den Film am Mittwochabend in einem ihrer Kinosäle. Aufgrund der großen Nachfrage wurden zwei Vorstellungen nacheinander gezeigt.

Von Julia Carstens/RND