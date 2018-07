Wildeshausen

Wegen einer kaputten Klimaanlage sind mehrere Jugendliche in einem Reisebus auf der Autobahn 1 kollabiert. Die Reisegruppe mit 95 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren war im Kreis Oldenburg unterwegs, als die Klimaanlage des Fahrzeuges ausfiel, wie die Polizei berichtete.

Der Bus musste daraufhin auf einem Rastplatz anhalten. Nach Angaben der Polizei hatten etwa 20 Insassen aufgrund der Hitze mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten sie und brachten einige von ihnen in ein Krankenhaus.

Zur Galerie Viel trinken, lauwarm duschen und kalte Fußbäder – es gibt zahlreiche Tipps, um an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Unsere Favoriten im Überblick:

Niedersachsen sorgte in den vergangenen Tagen immer wieder für bundesweite Hitzerekorde: Am letzten Dienstag war Lingen im Emsland mit 35,3 Grad bundesweit Spitzenreiter. An diesem Dienstag soll voraussichtlich der heißeste Tag des Jahres werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Temperaturen von bis zu 39 Grad.

Von RND/dpa