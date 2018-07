New York

Im Gewässer vor einer New Yorker Golfanlage von US-Präsident Donald Trump ist eine Leiche entdeckt worden. Um wen es sich handele, sei unklar, teilte ein Polizeisprecher mit.

Demnach wurde die verweste Leiche am Mittwochabend (Ortszeit) in der Meerenge East River 152 Meter entfernt von dem Resort Trump Golf Links in Ferry Point in der Bronx gefunden. Am Ufer entlang laufende Kinder hatten sie zunächst gesehen, woraufhin die Behörden alarmiert wurden. Einsatzkräfte konnten die Person nur noch für tot erklären. Wie lange die Leiche im Wasser gewesen war, teilte die Polizei nicht mit.

Von RND/dpa