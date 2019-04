Harrison County

Eine ehemalige Polizeibeamtin aus Mississippi wird die nächsten 20 Jahre hinter Gittern verbringen – wegen fahrlässiger Tötung an ihrer dreijährigen Tochter. Das berichtet unter anderem der Sender „WLOX“.

Cassie Barker hatte ihre Tochter stundenlang allein in ihrem Streifenwagen gelassen, während sie sich mit einem Kollegen vergnügte. Laut „WLOX“ war die kleine Cheyenne vier Stunden lang in ihrem Streifenwagen eingesperrt, während ihre Mutter nach Schichtende Sex mit einem Vorgesetzten in dessen Haus hatte. Barker sei nach dem Sex eingeschlafen.

Klimaanlage im Auto funktionierte nicht

Laut dem Bericht soll die Klimaanlage des Wagens angeblich eingeschaltete gewesen sein, aber es kam keine kalte Luft raus. Als das Mädchen gefunden wurde, habe sie eine Temperatur von fast 42 Grad Celsius gehabt.

Vor Gericht gab die Mutter die Anschuldigen zu und erkannte das Urteil wegen fahrlässigen Totschlags an. Richter Lawrence Bourgeois sagte, dass Barker ihrer Verantwortung als Mutter und als Polizeibeamtin nicht gerecht geworden ist. „Sie haben Ihr eigenes Fleisch und Blut in diesem Auto gelassen, während Sie in einem klimatisierten Haus waren, um sexuelle Beziehungen zu haben“, sagte er.

Polizistin ringt vor Gericht mit den Tränen

Laut „WLOX“ kämpfte Barker mit den Tränen, als sie sich an den Richter wandte. Sie sagte, der einzige Mensch, dem sie eine Entschuldigung schulde, sei ihre Tochter. Sie habe sie allein erzogen und bedaure, dass sie ihren Tod verursacht habe.

Auch Cheyennes Vater soll im Gerichtssaal anwesend gewesen sein. Laut „WLOX“ sagte er, dass keine Haftstrafe den Tod seines Kindes wieder gutmachen könnte und forderte die Höchststrafe.

Von RND/mat