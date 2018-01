Kim Kardashian freut sich über drittes Kind

Nachwuchs

„Sie ist hier“: Mit diesen Worten haben Reality-Star Kim Kardashian (37) und Rapper Kanye West (40) am Dienstag die Ankunft ihres dritten Kindes bekanntgegeben. Sie freuten sich über ein „gesundes, wunderschönes kleines Mädchen“, teilte Kardashian auf ihrer Webseite mit.

New York . Eine Leihmutter hat für Kim Kardashian West und deren Mann Kanye West eine Tochter zur Welt gebracht. Kardashian West gab am Dienstag über ihre Webseite bekannt, dass das Baby am Vortag zur Welt gekommen sei. Unter der Überschrift „Wir sind so verliebt“ teilte der Fernsehstar mit, dass sie etwa 3,35 Kilogramm wiege.

Sie und ihr Mann seien der Leihmutter „unglaublich dankbar“, die ihre Wünsche habe wahr werden lassen. Kardashian West dankte auch den Ärzten und Krankenschwestern der Leihmutter. Die Kinder North und Saint freuten sich besonders darüber, ihr Schwesterchen willkommen zu heißen, schrieb sie.

Den Namen des Babys teilte sie nicht mit. Auch der Geburtsort ist nicht bekannt. Kardashian West hatte bei ihrer ersten und zweiten Schwangerschaft unter der Komplikation Plazenta accreta gelitten, die lebensbedrohlich sein kann.

