Geboren: 26. März 1985

Aufgewachsen: Teddington/ Middlesex ( Großbritannien)

Familienstand: Keira Knightley ist seit 2013 mit James Righton, Keyboarder der Klaxons, zusammen, sie haben eine gemeinsame Tochter.

Karriere: Die Liste der Filme, in denen sie mitgespielt hat, ist lang. Bereits mit acht Jahren stand sie für die TV-Produktion „Royal Celebration“ in einer kleineren Rolle zum ersten Mal vor der Kamera. 1994 folgte eine Rolle in dem Film „Eine unerhörte Affäre“. Sie spielte in „ Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“ eine kleine Rolle als Sabé, ein Lockvogel von Amidala. 2002 gelang ihr mit „Kick It Like Beckham“ der endgültige Durchbruch und zugleich auch die Ehrung mit der Golden Wave als beste Schauspielerin und britische Newcomerin des Jahres 2003. Seit dem Dreiteiler „Fluch der Karibik“ zählt Knightley in Hollywood zu den am besten verdienenden Schauspielerinnen.

Jetzt kommt ihr Film „ Niemandsland – The Aftermath“ in die Kinos – in Deutschland ab 4. April.